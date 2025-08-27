Scuola, sindacato Anief allarmato: pagamento Fmof 2024-25 non ancora avvenuto

"Ritorniamo a parlare dei fondi FMOF non ancora assegnati alle scuole
, che quindi rendono impossibile alle scuole pagare gli aventi diritto per tutte le attività aggiuntive dell'anno 24-25
. La nostra paura è che, non essendo aperta nessuna finestra per il mese di agosto, ci sia una difficoltà anche per il pagamento
di questi fondi a settembre
e ricevere sul cedolino di ottobre tali pagamenti".
Lo denuncia Stefano Cavallini
, segretario generale del sindacato della scuola ANIEF
, a proposito di quelle risorse che vengono erogate in busta paga ai docenti per le attività aggiuntive, per progetti e recuperi.
"A questi - ricorda il sindacalista - si aggiungono anche i pagamenti che hanno altre origini
, come quelli dei tutor-orientatori
oppure quelli della formazione incentivata
. Purtroppo, anche su questo ci sono dei ritardi
e quindi non sarà rispettata la data del 31 agosto come termine ultimo per il pagamento di tutti i compensi aggiuntivi per l'anno scolastico 24-25".
"Questo per noi come sindacato è completamente inaccettabile
. L'abbiamo fatto presente più volte al non soltanto al Ministero dell'Istruzione, ma abbiamo mandato anche dei solleciti al Ministero dell'Economia", denuncia Cavallini, ricordando che i primi solleciti
hanno quanto meno favorito la firma definitiva del contratto sul FMOF agli inizi di agosto "con enorme ritardo da parte dell'amministrazione".
"Speriamo che i nostri interventi possano velocizzare
, non soltanto lo stanziamento e il pagamento sui POS delle scuole dei fondi dedicati, ma anche il pagamento del compenso da parte delle scuole
a tutti a tutti i lavoratori che hanno svolto e che hanno tenuto in piedi per un anno scolastico le scuole italiane", conclude il segretario ANIEF.
"