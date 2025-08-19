Chiusura domanda Minicall veloce: Anief ricorda fase scelta sede e procedura accettazione

Si è chiusa la procedura di partecipazione
dei docenti inseriti in GPS sostegno alla cosiddetta "minicall veloce"
. La procedura -ricorda Chiara Cozzetto, segretario generale di ANIEF - riguarda la possibilità di partecipare
attraverso il sistema informatizzato di istanze online all'attribuzione di nomine a ruolo in altra provincia
rispetto a quella di inserimento in GPS sostegno.
"Con la chiusura delle domande, gli uffici scolastici andranno adesso a lavorare le domande ed i candidati riceveranno l'esito con l'attribuzione della provincia entro pochi giorni
".
"Importante è ricordare che il decreto ministeriale 111 del 2024, che regolamenta la procedura della cosiddetta 'minicall veloce' - ricorda Cozzetto - chiarisce che, con l'attribuzione della provincia,
il candidato non potrà più
partecipare
alle procedure di assegnazione delle supplenze nella propria provincia
. Quindi è indispensabile che il candidato, una volta assegnata la provincia, proceda con la fase due per scegliere la sede"
.
"Sarà sempre possibile rinunciare entro 5 giorni dall'attribuzione della sede
, sempre attraverso un sistema informatizzato su istanze online. Però, il candidato, anche con la rinuncia, non potrà partecipare alle supplenze", conclude la sindacalista, ricordando che l'ANIEF è presente in tutte le province anche per consulenze sull'argomento.
"