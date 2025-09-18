Scuola, ripristino indennità di missione per chi accompagna gli studenti

"Nel decreto legge
che si occupa degli esami di stato si parla anche dei viaggi di istruzione
, per i quali si chiede soprattutto di intervenire sulla qualità dei servizi offerti affinché sia mantenuto uno standard alto.
Ricordiamo però che negli ultimi anni la partecipazione ai viaggi istruzione è calata di oltre il 70%
e il motivo è il taglio all'indennità di missione
per tutto il personale che accompagna i ragazzi, gli studenti, nei viaggi di istruzione". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Indennità che prima era prevista fino al 2005-2006, poi è stata eliminata,
non per tutto il personale della pubblica amministrazione, ma sicuramente per il personale scolastico. Chiediamo quindi che sia ripristinata questa indennità
che peraltro è ancora prevista per le forze dell'ordine, quindi per altri comparti della pubblica amministrazione, affinché sia risarcito il personale che accompagna gli studenti per il carico di responsabilità che grava evidentemente sui lavoratori", conclude Rosano.
"