Buongiorno dalla Borsa 11 settembre 2025 - [video]

A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones
, che scende a 45.490,92 punti, con uno scarto percentuale dello 0,48%; al contrario, resta piatto il Nasdaq 100
, con chiusura su 23.849,27 punti. Tokyo
amplia la performance positiva dell'1,22% e chiude a 44.372,5 punti. Shenzhen
è protagonista di un vigoroso rialzo (+3,22%), archiviando le contrattazioni a 12.962 punti. Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente
. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Andamento cauto per Francoforte
, che mostra una performance pari a -0,01%; piccoli passi in avanti per Londra
, che segna un incremento marginale dello 0,40%; guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,21%.
Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto vendite al dettaglio
, che riporta una flessione di -1,45%. Ribasso scomposto per Cellularline
, che esibisce una perdita secca del 6,37% sui valori precedenti.
È previsto domani sia dalla Germania che dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.
