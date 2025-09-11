Milano 11:52
42.203 +0,34%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:52
9.259 +0,37%
Francoforte 11:52
23.628 -0,02%

Buongiorno dalla Borsa 11 settembre 2025 - [video]

Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici

A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones, che scende a 45.490,92 punti, con uno scarto percentuale dello 0,48%; al contrario, resta piatto il Nasdaq 100, con chiusura su 23.849,27 punti.

Tokyo amplia la performance positiva dell'1,22% e chiude a 44.372,5 punti. Shenzhen è protagonista di un vigoroso rialzo (+3,22%), archiviando le contrattazioni a 12.962 punti.

Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,01%; piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,40%; guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,21%.

Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto vendite al dettaglio, che riporta una flessione di -1,45%. Ribasso scomposto per Cellularline, che esibisce una perdita secca del 6,37% sui valori precedenti.

È previsto domani sia dalla Germania che dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.
