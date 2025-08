Scuola: insegnante di sostegno o per l'inclusione?

Per Anief bisogna piuttostoe riconoscere una indennità specifica. È proprio per questo che. Infatti registriamo da tempo che c'è grande sofferenza e tanta insoddisfazione per questo personale che rappresenta più di un quarto del personale del comparto scuola. Si tratta di, di cui la metà lavora su posti in deroga che invece dovrebbero essere trasformati in organico di diritto. Riteniamo inoltre che questi insegnanti,un maggior ruolo nella contrattazione di istituto per quel che attiene all'utilizzo dei fondi, ma anche nella coprogettualità di istituti e dunque all'interno degli organi collegiali". Lo ha dichiarato"Per, mentre dobbiamo registrare che le norme, anche le più recenti, vanno in senso contrario. Per esempio, la scelta da parte delle famiglie dell'insegnante di sostegno da confermare, sceltache sono veri e propri specialisti iperspecializzati e sottoposti a formazione continua. Rispetto alle ultime proposte, ancora sotto forma di disegno di legge, riteniamo che non è che cambiando semplicemente la denominazione possa cambiare la situazione, anche perché. Tradotto, il governo e il Parlamento non intendono investire un euro in questa operazione", conclude Portuesi.