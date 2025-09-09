1 minuto in Borsa 9 settembre 2025 - [video]

media

alimentare

spread

, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela.In buona evidenza a Milano il comparto(+3,50%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto(-2,55%).Consolida i livelli precedenti lo, attestandosi a +90 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.Tra ledi maggior peso, distribuito il dato sulla Produzione industriale della Francia, pari a -1,1%. Sono previsti domani dalla Cina l'annuncio dei Prezzi al Consumo, e dall'Italia quello della Produzione industriale. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio.