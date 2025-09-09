Milano 16:35
41.910 +0,45%
Nasdaq 16:35
23.725 -0,16%
Dow Jones 16:35
45.434 -0,18%
Londra 16:35
9.238 +0,18%
Francoforte 16:34
23.688 -0,50%

1 minuto in Borsa 9 settembre 2025 - [video]

Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Torna alla pagina dei Video
Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela.

In buona evidenza a Milano il comparto media (+3,50%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto alimentare (-2,55%).

Consolida i livelli precedenti lo spread, attestandosi a +90 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,48%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, distribuito il dato sulla Produzione industriale della Francia, pari a -1,1%. Sono previsti domani dalla Cina l'annuncio dei Prezzi al Consumo, e dall'Italia quello della Produzione industriale. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio.
Condividi
"
Altri Video
```