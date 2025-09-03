Scuola: ancora possibile la chiamata dalle graduatorie GPS

"Nei prossimi giorni ci saranno nuovi bollettini delle GPS
, quindi per chi è inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze è ancora possibile conseguire incarichi. È verosimile che verranno pubblicati anche nella prossima settimana questi nuovi bollettini che derivano da nuove disponibilità sopraggiunte che potranno derivare ad esempio da part time richiesti dopo il primo di settembre
oppure da rinunce a incarichi che sono stati conferiti, ad esempio, a personale di ruolo". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Una volta terminati gli elenchi delle GPS, inclusi gli elenchi aggiuntivi del sostegno, saranno convocati gli aspiranti inclusi in LGI
. Saranno convocati soltanto gli aspiranti che non hanno nessun incarico o che sono parzialmente occupati al fine di completare
, ad esempio, il loro orario di servizio. Una volta concluse le LGI, c'è ancora spazio per gli interpelli che sono una novità introdotta dall'ultima ordinanza ministeriale del 2024. Si tratta di avvisi pubblici delle scuole che vengono pubblicati quando le scuole hanno effettivamente disponibilità e necessità di occupare un posto e le graduatorie di istituto sono ormai esaurite. Gli interpelli vengono pubblicati anche sui siti dell'ufficio scolastico provinciale
e nel caso delle supplenze per la scuola infanzia e primaria sono possibili anche gli interpelli preventivi per le supplenze fino a 10 giorni", conclude la Rosano.
