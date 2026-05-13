Guruppo Cassa Centrale, Tait: stimolare la compravendita immobiliare con prodotti innovativi

L'attuazione di nuovi modelli di business risulta fondamentale perche il mercato tradizionale non riesce a sostenere autonomamente. In questo contesto, definire un', distribuire correttamente i rischi e predisporre garanzie adeguate rappresentano passaggi decisivi per misurare in modo credibile l'impatto degli interventi.Questo tema è stato al centro del panel "Dove il mercato non arriva: nuovi business model e risorse finanziarie per l’affordable housing", all'interno del quale Aron Tait, Responsabile Prodotti e Amministrazione del Credito del Gruppo Cassa Centrale Banca, ha dichiarato: "Abbiamo partecipato a un intervento molto interessante, condiviso con altri due attori che hanno parlato soprattutto del tema dell'offerta, ovvero società di nicchia che, con finanziamenti pubblici e privati, stanno realizzando degli interventi concreti. Il nostro punto di vista è leggermente differente perché stiamo cercando di sostenere in maniera industrializzata un concetto di domanda allargata, ovvero sostenere gli acquirenti. In Italia si registrano circa. Questo dato rappresenta un tema centrale per il settore, specialmente in un Paese dove l'acquisto dell'abitazione segue un modello culturale differente rispetto a quello occidentale o asiatico. L'obiettivo è la realizzazione di prodotti finanziari innovativi che siano efficaci sia dal punto di vista dell'ambiente sia sotto il profilo del presidio sociale".Il dibattito si è concentrato sulla ricerca di risorse finanziarie e modelli operativi capaci di intervenire laddove il mercato tradizionale non arriva, promuovendobasate su garanzie solide e impatto misurabile. REbuild è la piattaforma dedicata all'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito, che riunisce i principali attori della filiera per accelerare la transizione verso un mercato immobiliare più circolare e tecnologicamente avanzato.