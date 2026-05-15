Nasce l'Innovation Hub fashion, luxury e lifestyl di ACBC

ACBC (acronimo di "Anything Can Be Changed), azienda italiana leader nel settore della calzatura e della consulenza per la sostenibilità, ha inaugurato in Via Signorelli a Milano il suo Innovation Hub:e portata a mercato nei settori fashion, luxury e lifestyle. Più che uno spazio, si tratta di una piattaforma operativa che rende tangibile il modello ACBC: un approccio end-to-end che integra ricerca sui materiali, sviluppo prodotto, strategia e go-to-market.L'Innovation Hub diventerà il cuore tecnologico e progettuale di ACBC, dove l'azienda opera lungo l'intero ciclo di vita del prodotto: dallo sviluppo dei materiali al design e alla trasformazione, fino alla gestione del fine vita e alla circolarità. L'Hub offre accesso a un, fungendo da collettore e da piattaforma di validazione: dalle startup internazionali alle scale-up già pronte per un'applicazione industriale.L'innovation hub conta un team interno di 8 persone sotto la guida del Chief Innovation Officer Edoardo Iannuzzi, con esperti nel campo tessile, mondo pelle e polimeri ed un database di più di 3800 materiali e circadel mondo dei materiali e leader multi-nazionali, con copertura di diverse supply chain dall'Asia, EU e USA."L'Hub nasce per mettere l'innovazione, spesso poco valorizzata nel fashion, al servizio del settore. ACBC seleziona e traduce soluzioni su materiali, prodotto e circolarità in, permettendo ai brand di valutarle e adottarle su basi oggettive e scientifiche, comprendendone i benefici concreti." dichiara Edoardo Iannuzzi, ACBC Co-Founder & Chief of Innovation."Con l'Innovation Hub rafforziamo la nostra visione: costruire un'infrastruttura capace di connettere, mettendo a sistema. Vogliamo consolidare il nostro ruolo di partner di riferimento nell'evoluzione del settore contribuendo a guidare la trasformazione verso modelli più avanzati, integrati e competitivi", afferma Gio Giacobbe, Co-Founder & CEO di ACBC.L'apertura dell'Innovation Hub si inserisce in una fase di consolidamento per ACBC, sostenuta anche dall'ingresso del fondo Gyrus Capital, con l'obiettivo dia livello internazionale. Certificata B Corp e riconosciuta come punto di riferimento nella consulenza per il settore, ACBC è oggi partner di riferimento per brand globali che vogliono sviluppare nuovi prodotti e modelli di business, facendo dell'innovazione – tecnologica, progettuale e industriale – il principale motore di competitività.