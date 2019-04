EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L’euro consolida nei confronti del. Il cross eur/usd quota 1,1240 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1284.Nel mese di aprile il tasso di espansione dell'è rimasto debole e si è attestato a 51,3 punti, segnando il valore minimo in tre mesi.Il biglietto verde sale nei confronti dello. Il cambio usd/yen scambia a 111,96, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 112,11. L'annuncio dell'accordo commerciale trapotrebbe arrivare a inizio maggio con l'approvazione definitiva e la firma entro la fine del mese prossimo.Laè stabile nei confronti del biglietto verde a quota 1,3005 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza visto in area 1,3042 dollari. A marzo i consumi nelsorprendono in positivo gli analisti, mostrando una crescita del 6,7%.L’recupera nei confronti dello yen. La coppia scambia a 125,84, con la prima area di resistenza vista a 126,40. L'economia manifatturiera delè rimasta bloccata in una fase di rallentamento nel mese di aprile, a causa della frenata del commercio globale.