Legge di Bilancio, Anief presenta più di 50 emendamenti alla quinta commissione della Camera

Organici, precariato, mobilità, personale Ata, insegnanti di religione, concorsi. Sono più di 50 gli emendamenti presentati daallasulla"Riteniamo sia il momento opportuno per affrontare al meglio il tema della scuola al tempo del Covid. Ma anche in tema di università, ricerca e alta formazione – ha dichiarato, presidente dell'associazione – tra questi emendamenti si parla anche di aumenti di stipendio per il personale di 100 euro"."Stiamo lavorando anche inper far riconoscere ilper il personale della scuola perché quello più a rischio e chiediamo anche un'indennità per il personale scolastico. Riteniamo che questo sia il momento che la politica valorizzi di più il lavoro che si sta facendo sia in presenza che a distanza per garantire il", ha concluso Pacifico.