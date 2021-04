Buongiorno dalla Borsa 20 aprile 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Juventus

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,36%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 13.907,67 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,97% e termina gli scambi a 29.100,4 punti. Ottima performance per(+2,89%), che archivia la giornata a 14.117,8 punti., così come a Piazza Affari. Piatta, che tiene la parità; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,38%; tentenna, che cede lo 0,40%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,13%. Aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 5,38%.Pubblicati in, pari a 10.100 unità, e, che si attesta su 4,9%. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo del Regno Unito, in previsione domani. Negli Stati Uniti sempre domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.