Buongiorno dalla Borsa 7 maggio 2024 - [video]

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,46%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,13% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 18.093,57 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,57%), archiviando le contrattazioni a 38.835,1 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,06%, terminando le negoziazioni a 9.773,4 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,45%; in luce, con un ampio progresso dell'1,10%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,61%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,96% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,36%.È previsto stamattina sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. Sempre domani, in Germania l'agenda prevede il dato sulla Produzione industriale. Ancora domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.