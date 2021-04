Dl Sostegni, saltano gli emendamenti contro vincoli su trasferimento del personale. Dura l'Anief

"Nuova delusione per i tanti docenti immobilizzati e per il personale amministrativo della scuola italiana. La speranza era che la politica traducesse in atti concreti quello che aveva detto, eliminando i vincoli sulla mobilità nei trasferimenti. Ma questo non è avvenuto". È quanto ha affermato ilcommentando lo"Le domande per il personale docente e amministrativo sono ormai scadute; gli emendamenti presentati al decreto legge Sostegni sono stati dichiarati improcedibili. A parole si mostrano tutti disponibili a difendere il diritto alla famiglia e il diritto al lavoro per poi tradire le promesse con i fatti – ha sottolineato Pacifico –. Noi ci appelliamo a questo punto al Parlamento perché questa vicenda non può essere risolta, ancora una volta, nelle aule giudiziarie: bisogna che la politica intervenga prima".In tale scenario per l'Anief il prossimo passo è. "C'è ora il decreto contenimento Covid, lo riproporremo lì – ha annunciato Pacifico –. Lo sblocco dei trasferimenti è, infatti, anche una misura di contenimento: una volta le riunite le famiglie non sono costrette a spostarsi sul territorio nazionale".Un altro punto evidenziato dal leader dell'Anief riguarda l'. "Avendo migliaia di posti vacanti disponibili bisogna fare in modo che chi è assunto nelle varie Regioni possa trasferirsi e se si vuole trattenere il personale nelle Regioni è necessario riconoscere nel contratto a docenti e ata, assunti a centinaia di chilometri di distanza dalla propria famiglia, un'indennità di sede. Con il rinnovo del contratto noi siamo pronti a eliminare i vincoli, a chiedere delle deroghe, come è stato fatto in passato dai sindacati, e a riconoscere l'indennità di sede. Ci proviamo ancora una volta con il decreto contenimento Covid, dopodiché l'unica strada sarà, almenoquella di poter chiedere l'. Si tratta di un istituto che riguarda tutti i dipendenti pubblici, si fa con un'istanza che il sindacato mette a disposizione per poter ottenere almeno questo diritto che consente di vivere per un anno accanto ai propri figli".