Buongiorno dalla Borsa 1 giugno 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Autogrill

, con ilche lima lo 0,67%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,31%, chiudendo a 12.642,1 punti.conclude in progresso dello 0,65%, archiviando la sessione a 27.457,9 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,92%), archiviando le contrattazioni a 11.527,6 punti.. Sulla stessa scia rialzista ilavanza dello 0,56%;è stabile, riportando un moderato +0,2%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,58%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,41% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,57%.In Germania, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a -5,4%. In Giappone, pubblicato il PMI manifatturiero, pari a 53,3 punti. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PMI manifatturiero e del Tasso di Disoccupazione.