Buongiorno dalla Borsa 15 giugno 2022 - [video]

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 30.364,83 punti, con uno scarto percentuale dello 0,50%; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 11.311,69 punti.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,14% e chiude a 26.326,2 punti.conclude in progresso dello 0,20%, archiviando la sessione a 12.023,8 punti., che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Buona performance per, che cresce dell'1,03%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,64%; sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,29%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +5,46% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,82%.Pubblicati i Prezzi al Consumo della Francia, pari a 5,2%. In Giappone, il valore degli Ordini macchinari core è 10,8%. Si attende dall'Unione Europea la diffusione della Produzione industriale, previsto stamattina. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto sempre questo pomeriggio.