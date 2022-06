Riforma PNRR, maxi emendamento in Senato. Critica Anief

"E' stato approvata in Senato con un maxi-emendamento la proposta del governo diper conseguireed anche per conseguire. Purtroppo però questo insegnamento avverrà su quote di riserva e non in sovrannumero, come chiesto dall'". E' quanto afferma il Presidente del sindacato,"Anche sul reclutamento si sposa la linea dell'Anief del, dell'assunzione dalle GPS,. Questo vuol dire che avremo, purtroppo,su insegnamenti curriculari abilitati in prima fascia ed altre migliaia di precari in seconda fascia, che insegnano da tanti anni, ma non potranno partecipare a questo canale riservato di collocamento".. Ricorreremo ancora una volta in Europa, sperando che la Commissione, questa volta, sanzioni lo Stato italiano per questo abuso dei contratti a termine che non è più possibile tollerare".