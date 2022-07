Buongiorno dalla Borsa 1 luglio 2022 - [video]

Dow Jones

A Wall Street, ilè in calo (-0,82%) e si attesta su 30.775,43 punti in chiusura; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 11.503,72 punti, in calo dell'1,33%. In forte ribasso, che mostra una discesa dell'1,73% e archivia la seduta a 25.935,6 punti.segna un mediocre calo dello 0,28%, terminando gli scambi a 12.860,4 punti., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.scende dello 0,97%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; calo deciso per, che segna un -0,94%.Il settore, con il suo -2,09%, si attesta come peggiore del mercato. Sottotono, che passa di mano con un calo del 2,40%.Annunciati in Giappone, pari a 52,7 punti, e, che si attesta su 9 punti. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che dei Prezzi al Consumo.