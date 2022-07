Riforma PNRR: Anief chiede correzioni per assumere precari secondo l'Europa

"Con 60mila nuove assunzioni non si risolve il problema del precariato". È quanto ha affermato ilcommentando l'informativa illustrata ieri dalsulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza."Abbiamo più di 200mila insegnanti che che chiamiamo ogni giorno, ogni anno, per far funzionare le nostre scuole e in più l'Europa ci dice chiaramente che per ottemperare alle esigenze ed evitare l'abuso dei contratti a termine bisogna reintrodurre, come in passato, quei sistemi sulle graduatorie permanenti che permettono, attraverso ad esempio delle selezioni per titoli, di poter assumere chi è precario da oltre 36 mesi. Questo – ha spiegato– è quello che abbiamo detto al ministro Bianchi"."Ci aspettiamo – ha concluso il leader dell'Anief – una risposta chiara sul prossimo provvedimento urgente in Parlamento per andare a correggere la riforma e dare una risposta positiva all'Europa".