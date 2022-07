Riforma PNRR, Anief chiede formazione incentivata anche per precari della scuola

"Sulla formazione dobbiamo essere chiari. Per noi lava fatta in orario di servizio e va garantita a tutto il personale". È quanto ha affermato, Presidente nazionale dell'Associazione nazionale insegnanti e formatori. "Quando hai 900mila insegnanti e 200mila di essi sono supplenti al 30 giugno se pensi di fare della formazione per incentivare e sviluppare quei mestieri dell'autonomia come li definisce il ministro, bisogna rendersi conto che queste funzioni vengono esercitate anche dale quindi bisogna consentire anche ai precari la possibilità di essere formati", ha aggiunto."Già comeabbiamo vinto una battaglia sullain Corte di Giustizia europea, siamo più che convinti che la nuovadebba essere estesa anche al personale precario per non ricorrere nuovamente ai tribunali", ha concluso Pacifico.