Scuola, protesta alla vigilia della riapertura. Domani manifestazione a Roma organizzata da Anief

. Lo ribadisce, Presidente del sindacato autonomoalla vigilia dellain calendario domani 30 agosto."Durante l'esame del- spiega il sindacalista - chiederemo laper le nuove sfide che affronteremo con il nuovo anno scolastico: la pandemia, la guerra ucraina, il PNRR. Chiederemo poi anche delle".dal governo prima dell'inizio del nuovo anno scolastico", sottolinea il Presidente dell'Anief, concludendo "è fondamentale manifestare, saremo in piazza per chiedere aiuto per la scuola e per il Paese".