Buongiorno dalla Borsa 11 aprile 2023 - [video]

, che mostra sulun rialzo dello 0,30%; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 13.051,23 punti, sui livelli della vigilia.amplia la performance positiva dell'1,05% e chiude a 27.923,4 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,1%, archiviando la seduta a 11.860 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,75%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,69%; denaro su, che registra un rialzo dello 0,95%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,91% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,82% sui valori precedenti.Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Cina, pari a 0,7%. Stamattina è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell'Unione Europea. In Giappone domani i mercati sono in attesa degli Ordini macchinari core. È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio.