GPS, Anief avvia ricorsi per tutti gli esclusi a partire da ITP e laureati con 36 mesi servizio

Nel mondo dellasi torna a parlare delle, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, e deicontro una serie di esclusioni ingiustificate.A parlarne a Teleborsa è il Presidente del sindacato,, il quale ricorda che "per gli"è molto importante sapere che c'è una norma di legge che gli consente di poter- crediti formativi universitari, come stabilito dall'ordinanza numero 60 emanata dal Ministro Azzolina nel mese di luglio"."Chi è interessato ad insegnare il prossimo anno scolastico - precisa il sindacalista - dovrà fare, dovrà dichiarare il possesso del titolo e fare ricorso, per poter essere inserito nellariservata ai titoli abilitanti o ai titoli validi per l'accesso ai concorsi"."Fra i possessori di titoli validi per accedere a questa prima fascia vi sono anche iperché una sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che il servizio stesso è un titolo valido per poter accreditare quel supplente come personale abilitato ad accedere ai posti riservati"."In generale, riteniamo che, senza conseguirli a causa della mancanza di corsi suppletivi dovuta al Covid, possae quindi accedere alle supplenze ed ai concorsi", sottolinea Pacifico, spiegando che "c'è un principio di affidamento che deve essere rispettato".