Patto per la Scuola, trovato l'accordo tra ministro Bianchi e sindacati Il commento di Pacifico

del pubblico impiego ed il. Un accordo che vede lanell'azione comune e quindi è importantissimo, perché finalmente mette le confederazioni del pubblico impiego di fronte ad un progetto che deve far ripartire il Paese., spiega il segretario generale del sindacato, citando innanzi tutto "la necessità di affrontare da subito il tema delle, del precariato e della supplentite, ancor prima che inizi il prossimo anno scolastico, perché altrimenti si raggiungerà il record di cattedre vacanti per le prossime immissioni in ruolo"., anticipa il sindacalista, che è anche presidente del sindacato della scuola. "Da questo punto di vista - afferma - abbiamo delleper poter avere finalmente il 1° settembre a scuola tutti gli insegnanti, il personale amministrativo ed educativo ed i facente funzione Dsga"."Per favorire il- aggiunge - siamo riusciti ad ottenere anche il re la revisione del rapporto alunni-insegnanti e del rapporto alunni-classi ed alunni-sedi, perché purtroppo ancora per il prossimo anno ci sarà il Covid e non è con i soli banchi e sanificatori che si garantisce la ripresa dell'attività in presenza". "Bisogna rivedere gli organici anche per migliorare gli apprendimenti dei nostri studenti", afferma Pacifico.Un altro aspetto inserito nell'accordo sindacati-Ministero riguarda. "Si è parlato tanto di togliere i vincoli epermettere i trasferimenti", sottolinea il Presidente dell'Anief, che ha chiesto al Ministro Bianchi anche di aprire un tavolo nei prossimi giorni per lein modo da permettere a chi ha figli di ricongiungersi con la famiglia, con il coniuge o con parenti cn handicap certificato.Pacifico cita poi il problema degli. "Il contratto già è finanziato per dare 100 euro a tutto, ma non bastano, abbiamo quindi chiesto l'impegno a trovare risorse aggiuntive per riconoscerenei trasferimenti, l'indennità di incarico per il personale precario che oggi è riconosciuta solo se si fa ricorso in Tribunale"."E' importante costruire una scuola giusta - conclude il Presidente di Anief - quindi inserire tutte queste cose nel contratto. Certamente non si risolve la precarietà con contratti pluriennali e precari. Questa è l'antinomia di quello che noi vogliamo realizzare, perché noi vogliamo stabilizzare i precari che hanno più anni di servizio".