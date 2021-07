Udir organizza terza scuola estiva per i dirigenti scolastici neo assunti

Il sindacato dei dirigenti scolasticidopo la parentesi "only web" dell’anno scorso ed in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, ha deciso dila tradizione dei, che hanno registrato tantissimo successo alla prima edizione con la partecipazione di più di 250 presidi. Lo annuncia ilè il tema centrale delle tre sessioni organizzate nei due giorni con diversi relatori esperti della materia. Si parlerà di comenei primi trenta giorni, fondamentali per avviare nel migliore dei modi l'anno scolastico. Saranno affrontate tutte le tematiche e le problematiche principali legate alla- sicurezza, responsabilità, rischi - e dellee dei fondi legati alVerrà dato risalto allein tema di sicurezza e saranno fornite informazioni sulla tutela legale e assicurativa, sui servizi di assistenza fiscale e di patronato con un focus sul contratto dell’area della dirigenza. Un focus su"Ne prossimi giorni bisogna organizzarsi per rispettare le norme anti-Covid e garantire la sicurezza ed il buon andamento dei lavori, in modo da offrire alla scuola italiana un servizio in un momento cruciale per il Paese", sottolinea Pacifico.Il giovane sindacatoassociati ilin camera singola e co-partecipa anche alle. Le tre sessioni sonoanche ai non iscritti al sindacato, poiché il fine è quello di formare i futuri dirigenti scolastici nella gestione delle scuole autonome in un momento particolarmente delicato della storia del Paese.Poiché i posti sono limitati è necessario confermare la partecipazione entro il 12 luglio 2021