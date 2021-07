1 minuto in Borsa 20 luglio 2021 - [video]

materie prime

. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto(+1,04%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore(-1,39%).In lieve rialzo lo, che si posiziona a +115 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,68%.Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto domani nel pomeriggio. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione ancora degli Stati Uniti, in previsione giovedì. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio del Regno Unito, in previsione venerdì.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 14.619 punti.