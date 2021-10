Buongiorno dalla Borsa 25 ottobre 2021 - [video]

Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,21%; al contrario, perde terreno il, che si ferma a 15.355,07 punti, ritracciando dello 0,87%.Ribasso per, in flessione dello 0,71%, termina le contrattazioni a 28.600,4 punti.riporta un guadagno dello 0,33%, terminando a 14.492,8 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Senza slancio, che negozia con un +0,03%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,29%;è stabile, riportando un moderato -0,16%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,37% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,79% sui valori precedenti.È previsto stamattina dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO. Negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia consumatori. È previsto mercoledì dall'Unione Europea l'annuncio di M3. Ancora mercoledì, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.