Sicurezza nelle scuole, è legge l'emendamento Udir a tutela dei presidi

Il sindacato dei dirigenti scolasticiè riuscito dopo cinque anni aquell'emendamento che aveva più volte battezzato. Lo annuncia il Presidente del sindacato,, spiegando che "non è un vero e proprio scudo penale, ma ilgiusto riconoscimento delle responsabilità che il dirigente scolastico non può più sopportare".che Udir, sin dalla sua fondazione, ha sempre chiesto", ricorda il sindacalista, aggiungendo "lo aveva richiesto con una modifica al testo unico sulla sicurezza nel pubblico impiego, ma lo ha poi ottenuto con l'ultimo decreto legge fisco e lavoro, diventato ora legge dello Stato".Pacifico ricorda anche i contenuti di questo emendamento, in base al quale, nel momento in cui i dirigenti scolastici rispettano tutto quello che la normativa prevede, vengono esonerati dalla responsabilità civile, penale ed amministrativa sulla sicurezza degli edifici e possono anche inibire l'uso degli edifici, se si rendono conto che questi non rispettano le norme e possono portare alti rischi."Udir ancora una volta si dimostra, dopo aver fatto tanti interventi ed aver suggerito questo emendamento, di essere dalla parte di dirigenti scolastici, ma soprattutto dalla parte della sicurezza di tutti: degli studenti, dei lavoratori e dei dirigenti stessi", conclude il sindacalista.