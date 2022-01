Scuola, troppo rischioso tornare in presenza. Possibile solo la DAD

"Sindaci, Presidi, alunni: tutti danno ragione adche nel mese di agosto aveva etichettato comein caso di curva dei contagi elevata". Lo ribadisce il Presidente del sindacato della scuola,, denunciando che "dopo sette mesi il Governo non ha ancora fatto niente"."Le nostre classi non sono state sdoppiate e continuano ad essere affollate", afferma il sindacalista, aggiungendo"A questo punto - sottolinea il Presidente dell'Anief - siamo più che. Abbiamo scritto una lettera al Ministro in tal senso e, da questo momento, chi non vuole la Dad si assumerà la responsabilità dei contagi, sia del personale, che si ammalerà di Covid, sia degli studenti"."Siamo più che convinti che, in questo momento e con questa curva dei contagi, bisogna riprendere con la didattica a distanza", afferma Pacifico, chiedendo anche un incontro per "programmare, con unodi euro, per sdoppiare le classi ee, finalmente, quando questa curva dei contagi si attenuerà, pensare di riprendere le lezioni in presenza".