Decreto Sostegni Ter, valanga di emendamenti Anief in Senato

Lo ribadisce il Presidente Aniefdefinendoli isui quali si muove il Sindacato non solo per migliorare il lavoro ma ancheProprio in quest'ottica, sottolinea, particolarmente vivo e attivo il dialogo con il Parlamento. Lo dimostra la "emendamenti alpresentati da Anief in Senato:Il 75% di tutti gli emendamenti, complessivamente più di 100, presentati per il personale della scuola ma anche per Università e Ricerca, "sottolinea Pacifico che, ancora una volta, ribadisce l'urgenza non più rinviabile, diTra le tante, aveva dichiarato Pacifico pochi giorni fa, ilhe. Abbiamo bisogno di classi con un rapporto alunni-insegnati inferiore a quello che abbiamo ora. Abbiamo bisogno di