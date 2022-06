Riforma PNRR: Senato approva, Anief boccia e l'Europa aspetta nuove denunce

"Cona scuola la". E' quanto afferma il Presidente del sindacato Anief,, a proposito dell'approvazione in Aula del maxi-emendamento sostitutivo del ddl presentato dal governo, che ha preso 179 voti favorevoli e 22 contrari."C'è stato uno- ricorda il sindacalista - 0che ha registrato, nonostante fosse stato proclamato a fine anno e tutto il personale fosse impegnato negli esami finali"."Dopo quasi due mesi il sindacato, le parti sociali, le associazioni di categoria,, per un'altra riforma che, come la legge 107, cadrà pezzo dopo pezzo davanti ai tribunali", sottolinea il Presidente di Anief, spiegando "questo accade quando si fanno delle cose affrettate"."Si è detto che è stato fatto in nome dell'Europa, ma, sia nelle norme che riguardano l'evitare l'abuso dei contratti a termine sul precariato sia nelle norme che riguardano l'organizzazione dell'orario di lavoro. Per questo motivo".