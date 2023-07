CCNL, firmato per il personale dell'istruzione e della ricerca. Anief spiega le ragioni della firma

"Non c'è da spiegare o difendere un contratto perché i. Certamente sono pochi, ma sono soldi che riguardavano il triennio contrattuale 2019-2021, prima che l'inflazione schizzasse di dodici punti e per un triennio in cui l'inflazione è stata di due punti e mezzo". E' quanto affermato da, Presidente del giovane sindacato della scuola"Il problema - ha spiegato il sindacalista - è chee quindi le risorse stanziate non sono bastate né arispetto al blocco contrattuale dal 2008 al 2015 né a pagare, che è quella voce che dovrebbe accrescere in automatico gli stipendi ed è pari al 50% del tasso di inflazione. Il, da aprile 2022, dovrebbe averein attesa che si trovino le risorse per il rinnovo contrattuale per il 2022-2024"."Certamente, questo è un, assegnando, con quelle risorse residuali, i tre giorni di permesso retribuiti che gli spettavano, ha guardato alle, allungando di tre mesi il congedo parentale ed ha guardato anche alche da vent'anni non aveva un'indennità specifica per questo titolo. Anche per il- sottolinea Pacifico - si è cercato di dare un aumento contrattuale si sono aumentate anche le spese di indennità, non del 3% come doveva essere, ma del 10%."Ora occorre. Abbiamo messo a disposizione lae la questione è già dinanzi alla. Poi ci sarà da risolvere tutti gli altri problemi, che affronteremo questa settimana nei vari decreti legge all'attenzione del Parlamento", conclude il Presidente di Anief.