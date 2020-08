Buongiorno dalla Borsa 7 agosto 2020 - [video]

Dow Jones

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 27.386,98 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 11.267,09 punti.porta a casa un calo dello 0,39%, con chiusura a 22.329,9 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,70% e chiude a 13.863,1 punti., così come a Piazza Affari. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,23%; senza slancio, che negozia con un +0,04%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,04%. Frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,97%.Annunciata la Produzione industriale, pari a 12,7%, e, dove il valore è 8,9%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Variazione occupati, che del Tasso di Disoccupazione.