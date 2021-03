Buongiorno dalla Borsa 24 marzo 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Telecom Italia

Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,94% sul; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 13.017,79 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,04% e termina gli scambi a 28.405,5 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,12%, termina le contrattazioni a 13.607,3 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,69%; tentenna, che cede lo 0,50%; piccola perdita per, che scambia con un -0,7%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -4,77%. Lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,89%.Nel Regno Unito, il valore dei Prezzi al Consumo è 0,4%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia degli Ordini beni durevoli, che delle Scorte di Petrolio. Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto domani.