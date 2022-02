Decreto Sostegni Ter, le richieste di Anief in Senato su reclutamento

"Ai senatori abbiamo ribadito che il tema del reclutamento diventa centrale in questo anno 2022". Così Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, spiegando che il tema "diventa centrale perché è stato inserito nel PNRR e perché obbliga a trovare delle soluzioni sul precariato dopo il ricorso presentato da noi dell'Anief al Consiglio d'Europa"."Nell'audizione abbiamo chiesto ai Senatori, in primo luogo, di pensare un sistema ordinario di doppio canale di reclutamento, chepermetta, da una parte, di assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi ordinari, dall'altra parte di assumere i precari che sono chiamatidalle Graduatorie per le Supplenze, le famose GPS"."E poi c'è un problema anche legato ai neoassunti l'anno scorso: pensiamo ai neoassunti dalla prima fascia delle GPS in modalitàstraordinaria, che non è giusto debbano fare per due volte l'anno di prova e ripetere la loro idoneità, perché hanno già superato questo anno di prova e non hanno bisogno di altre prove, devono essere solo confermati nei ruoli. C'è anche un problema per chi ha fatto il concorso Stem o sta facendo il concorso per la scuola primaria, c'è chi per esempio supera tutte le prove, ma se non è nel numero dei posti banditi, non viene inserito nella graduatoria di merito e non potrà essere assunto"."Sono proposte che sono dirette a semplificare il sistema di reclutamento, ma anche a reclutare i migliori, chi merita di essere assunto nei ruoli della scuola", conclude Pacifico.