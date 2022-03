Formazione dei docenti: la card di 500 euro va attribuita anche ai precari grazie ad Anief

"La decisione del Consiglio di Stato è molto importante per migliaia di precari della scuola italiana". È quanto affermacommentando la"Il Consiglio di Stato – sottolinea Pacifico – cambia idea grazie al contenzioso che Anief sta portando avanti in Corte di Giustizia europea. Un contenzioso che riguarda tantissimi altri diritti che si rivolgono soprattutto a una platea di precari che a livello contrattuale è discriminata rispetto al personale di ruolo. Come Anief vogliamo tutelare tutti i lavoratori della scuola: non può essere la durata di un contratto – conclude il leader dell'Anief – a discriminare i lavoratori".