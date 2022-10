Aran: nuovo incontro su parte comune CCNL personale amministrativo istruzione e ricerca

"C'è un, si parla della parte comune deldelle scuole, degli enti di ricerca e delle università". Lo annuncia, Presidente dell', segnalando che il sindacato ha presentato le sue"Certamente, siamo convinti che rispetto al vecchio contratto - afferma il sindacalista - se si vogliono rispettare le norme comunitarie, si deve chiaramente citare la Direttiva europea e quindiil tema delle, dei, dellae delladi fatto, economica e giuridica, tra personale precario e di ruolo".. Il personale ATA deve vedersi riconoscere tutti i diritti, sia da precario sia quale personale di ruolo ed anche rispetto al personale delle altre amministrazioni pubbliche", sottolinea Pacifico, aggiungendo "è per questa ragione che noi siamo più che convinti di proseguire in questo senso, andando a, come il movimento dei direttori dei servizi Generali amministrativi, che possono portare allache lavorano nelle nostre scuole e che sono indispensabili alle nostre scuole"."Non bisogna poi dimenticare - e questo non è un tema dell'Aran, ma un tema politico - lanelle nostre scuole, che è fondamentale perché altrimenti le nostre scuole andranno al collasso".