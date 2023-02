Milleproroghe Governo presenta emendamenti. Il commento di Anief

"Il governo ha presentato alcuni, ma sulla scuola non c'è alcun emendamento. Siccome non si tratta di un maxiemendamento, questo vuol dire che a partire da domani, si procederà a voto di tutti gli articoli e quindi". Lo ricorda, Presidente del sindacato della scuola"Ci sonoche sono statie quindi andranno al voto. - sottolinea il sindacalista - Sono ammissibili e riguardano il grande tema della, la proroga delle, la proroga delle, delle integrazioni dellee, ancora, il tema dellache serve per attuare il PNRR"."Accanto a questo- prosegue Pacifico - per esempio quello sulla, per eliminare il contenzioso sull'ultimo concorso a dirigente scolastico, e speriamo che questa volta la politica ci ascolti, C'è poi un altro emendamento segnalato da Anief, per la validità dei titoli rilasciati dagli atenei, che sono scaduti il 31 dicembre scorso, mentre continuano a tenersi i corsi perché la riforma non è ancora entrata in vigore"."Come Anief siamo convinti che si tratta diper costruire insieme una scuola più giusta", conclude Pacifico.