Anteprima d’estate 2026:un ponte tra culture e artigianato dal mondo per superare la guerra

Si è aperta oggi a Fieramilano Rho Anteprima d'estate, l'evento a ingresso gratuito promosso da Artigiano in Fiera che fino al 2 giugno celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato, ai territori e alle culture del mondo. Per cinque giorni, il pubblico potrà vivere un, all'insegna del fare artigiano e del piacere di stare insieme.Anteprima d'estate è anche un ponte tra culture. In un contesto internazionale segnato da tensioni e conflitti, l'evento si conferma, dove persone provenienti da nazioni diverse si ritrovano non per contrapporsi, ma. Con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani da 50 Paesi la manifestazione diventa così una possibile anteprima di pace, capace di trasformare la diversità in occasione di relazione e conoscenza reciproca. Anche da territori segnati da difficoltà, gli artigiani portano il proprio lavoro come testimonianza di resilienza, bellezza e dignità, contribuendo a costruire uno spazio in cui la relazione precede la differenza.Durante l'inaugurazione, Giovanni Bozzetti, Presidente di Fondazione Fiera Milano, ha dichiarato: "L'Artigiano in Fiera rappresenta ormai una delle manifestazioni fieristiche più importanti, non solo per il sistema fieristico milanese, ma direi per l'intero Paese, perché esalta quelli che sono iche è amato in tutto il mondo, che sono rappresentati dalla passione, dal lavoro, dalla creatività, dall'ingegno, dalla capacità soprattutto di. Queste sono le caratteristiche che rappresentano una unicità nel mondo e che dobbiamo sempre di più tutelare per combattere la competizione internazionale, altrimenti saremo perdenti verso prodotti omologati che possono godere di politiche di dumping"."Anteprima d'estate è, prima di tutto, un, anche da Paesi oggi segnati da conflitti, che qui trovano uno spazio per raccontarsi attraverso il proprio lavoro. In questo senso l'evento offre un contesto in cui la relazione diretta tra le persone, la conoscenza reciproca e il rispetto delle identità possano svilupparsi in modo naturale e concreto. L'artigianato, con la sua, ci ricorda che dietro ogni prodotto ci sono storie, culture e tradizioni che meritano di essere conosciute. Creare occasioni di incontro come questa significatra culture diverse" ha commentato Antonio Intiglietta, Presidente di Ge.Fi. Spa, la società organizzatrice dell'evento.Anche anteprima d’estate, come il "fratello maggiore" rappresentato dall'"Artigiano in Fiera", vuole creare connessioni e dare visibilità al mondo dell’artigianato italiano; le stesse connessioni e capacità di fare rete che consentono all'export delle nostre piccole imprese manifatturiere di, un valore pari al doppio della media europea. Il ruolo degli artigiani è sempre più importante e definito all’interno della nostra economia, anche grazie al, volto a normare con ancora più precisione la figura dell’artigiano, anche in ambito digitale. Su questo tema, Enrico Brambilla, Segretario Generale Apa Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza, ha commentato: "Per le piccole imprese,che le facciano crescere, che ne mettano in evidenza soprattutto le forti qualità oggi di. Ora il governo dovrà ridefinire proprio la figura dell'artigiano, ma attualizzandola, perché negli ultimi decenni ha modificato la propria struttura organizzativa, si è dovuto aggiornare, non è più solo quello che lavora manualmente, ma lavora anche molto con il proprio ingegno, e quindi è necessario che anche la legge lo riconosca e lo disciplini".In un contesto internazionale segnato da tensioni e conflitti, l’evento si conferma uno spazio concreto di incontro, dove persone provenienti da nazioni diverse si ritrovano non per contrapporsi, ma per. Le imprese presenti in fiera abbattono quindi ogni confine creato dalle ostilità politiche, creando una connessione tra popoli che dialogano attraverso tradizione e lavoro, come ha commentato Eskafi Sabet, Portavoce degli artigiani Iraniani: "Questo è un contesto di bellezza, di umanità, di scambio di cultura, parole e artigianato. È bello perchéportando un messaggio di lavoro, di cultura e umanità. Questo è il messaggio più bello, perciò chi crede al lavoro, anche in contesti difficili, continua a lavorare e continua a essere presente".