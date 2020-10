Covid-19, si entra a scuola alle 9. Ma sarà utile?

: entrata alle 9 per le scuole superiori e potenziamento della didattica integrata digitale. Ma il sindacato della scuolaribatte che queste, in quanto molte scuole già hanno orari di ingresso per fasce orarie, ed obbligare le scuole, in tutto il territorio nazionale, ad"Il punto è domandarsi: qual è la priorità?", dice il Presidente del sindacato, sottolineando che Regioni, Comuni ed Enti locali "dovrebbero già sapere qual è la situazione dei trasporti". "Sappiamo bene - aggiunge - che ci sono delle corse straordinarie in alcune fasce orarie e ci sono anche dei comuni extraurbani che non hanno collegamenti per le scuole"."Prima il problema erano le classi pollaio, oggi si scopre che, che ha avuto numerosi tagli in passato", afferma il sindacalista, ricordando che "nella legge di bilancio sono statiper il trasporto locale e per la scuola, ma saranno soldi che"."Per quanto riguarda la, siamo tutti d'accordo a, abbiamo firmato un protocollo di sicurezza perché è un, quindi riteniamo che aldebba essere".