1 minuto in Borsa 11 marzo 2022 - [video]

Leonardo

Saipem

spread

, al pari delle principali Borse Europee che scambiano in positivo.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+14,53%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,78%.Lieve calo dello, che scende a +161 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,90%.Tra glirilevanti, in Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 7,6%. In Germania, lo stesso dato si attesta su 5,1%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, previsto questo pomeriggio.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 13.789,25 punti.