Scuola, Anief in campo per ricostruzione carriera docenti e recupero scatti

La Cassazione è stata chiara: tutti i sindacati stanno chiedendo al personale della scuola di rivedere i propri decreti". Anief - sottolinea- è stata quella che, attraverso il proprio ufficio legale, ha vinto i ricorsi in Cassazione e quindi ha dato alcuni consigli."Il personale docente ATA della scuola - spiega Pacifico - in primo luogo deve farsi stampare lo stato matricolare per vedere appunto tutto il servizio reso. Deve andare a recuperare il decreto di ricostruzione di carriera e lo deve andare a confrontare con l'ultimo cedolino, per dare la possibilità ai dirigenti sindacali Anief e agli avvocati degli uffici legali Anief, di andare a verificare se questo decreto di ricostruzione di carriera ha rispettato i termini o, come è avvenuto per la maggior parte dei casi, ha".Questo comporta dopo questa consulenza, ovviamente, "la necessità di dover fare un ricorso al tribunale del lavoro gratuito perrelativi alla progressione di carriera che ognuno avrebbe dovuto avere. Questo ovviamente non riguarda solo la ricostruzione di carriera. ma anche chi è stato precario - gli scatti di anzianità durante il precariato, i passati di ruolo per chi eventualmente è passato dal profilo professionale del collaboratore scolastico e l'assistente amministrativo o ancora dalla docenza della scuola elementare e dell'infanzia e la scuola media superiore - e ovviamente anche la retribuzione professionale dei docenti. La CIA per il personale ATA per le supplenze brevi e risarcimenti danni per l'".Quindi - continua il sindacalista - non si tratta soltanto di un pacchetto, si tratta dellache hanno tanto lavorato nella nostra scuola italiana, anche quando sono entrati di ruolo,. E' molto importante perché, Anief farà mille assemblee nel 2020 per spiegare anche questo. E' importante partecipare alle assemblee, è importante consultare il proprio sindacato, è importante recriminare quel minimo che a ciascuno spetta nella progressione di carriera", conclude Pacifico.