Audizione in Senato di Udir, autonomia scolastica e mobilità straordinaria le parole chiave

Autonomia scolastica e valorizzazione delle attività didattiche, criteri di valutazione degli apprendimenti e ammissione alla classe successiva, valutazione finale degli alunni in seno agli organi collegiali, esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione e attribuzione del punteggio dell'Esame di maturità. E ancora, per quanto riguarda l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021: sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria DS7; proroga contratti dirigenti scolastici a.s. 2020/2021 scuole estero; formazione delle classi con 20 alunni per distanziamento sociale; tutela salute degli studenti nelle zone rosse; svolgimento della didattica a distanza; e rimborsi dei viaggi d'istruzione. Questi i"È arrivato il momento per la politica di ascoltare quei dirigenti scolastici che sono in trincea e sanno quello che sta avvenendo in ogni scuola, ai tempi della didattica a distanza e del lavoro agile. Le– ha affermato il– sono necessarie rispetto al contratto firmato dalle sigle sindacali, perché rispondono a una esigenza straordinaria che ha visto limitata la libertà personale e l'assunzione su graduatoria nazionale di migliaia di nuovi presidi, spesso lontani da casa e limitari dagli spostamenti a causa del Covid-19".Il sindacato ha chiesto di approvare i dieci emendamenti presentati, ribadendo l'importanza dell'"grazie alla quale le scuole del nostro Paese hanno fin da subito, dall'insorgere dell'emergenza, messo in campo una nuova modalità di didattica attraverso le tecnologie a distanza, realizzando così gran parte degli obiettivi formativi previsti dai curricoli, e in più suscitando negli allievi una serie di competenze aggiuntive legate all'utilizzo di strumenti nuovi in una condizione di necessità, tuttavia ricca di stimoli e soluzioni".