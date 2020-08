Buongiorno dalla Borsa 25 agosto 2020 - [video]

Dow Jones

, che porta a casa un guadagno dell'1,35% sul; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 11.626,17 punti.amplia la performance positiva dell'1,35% e chiude a 23.296,8 punti.lievita dell'1,40% e archivia la seduta a 13.666,7 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,91%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,63%; in luce, con un ampio progresso dello 0,79%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,77% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,16%.In Germania annunciato il PIL, pari a -9,7%., lo stesso dato si attesta su -11,3%. Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice IFO, previsto stamattina. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia consumatori degli Stati Uniti.