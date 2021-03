Pubblico impiego, serve un patto per costruire un'Italia più giusta

Dagli organici al rinnovo dai contratti, dal salario minimo all'indennità Covid, senza dimenticare il capitolo pensioni: sono tanti i temi che laL e l'vogliono discutere con il. "All'incontro con il Ministro Brunetta siamo pronti a chiedere alcune cose molto importanti per ildi tutto il personale scolastico", ha spiegato, Presidente Anief e segretario generale CISAL per il settore Scuola."Il primo punto fondamentale èlegato al tema dele dello. E' evidente - sottolinea il sindacalista - che nel momento in cui parliamo di un piano nazionale di raccordo tra governo e parti sociali e di ripartenza del Paese, si deve ripartire dai servizi offerti ai cittadini e, quindi, dagli organici, dai plessi, dalla sicurezza, dalla didattica digitale e dal lavoro agile."Sono tutti temi da sviluppare nel rinnovo dei contratti - afferma - che devono garantire una scuola, una università ed istituti di ricercai. Purtroppo, ancora oggi il nostro sistema di formazione istruzione è legato ad un alto tasso di precarietà"."Poi bisognerà parlare del, cioè di un ancoramento dei salari al costo della vita", sostiene Pacifico, spiegando che "questi nuovi aumenti di 100 euro lordi, cui sarà aggiunta la perequazione come elemento fisso della retribuzione, per un totale di 150 euro lordi in più, non basteranno ad ancorare gli stipendi all'inflazione. Quindi ci dev'essere unnegli anni successivi ade poi anche ad: nella scuola primaria ci sono almeno 10mila euro di gap rispetto ai colleghi europei"."Per labisognerà ancorare gli stipendi a quelli dei dirigenti di pari responsabilità in altri ambiti dello Stato", ricorda Pacifico, aggiungendo "non è possibile che solo i dirigenti scolastici debbano avere tutte le responsabilità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e non avere una parità di trattamento retributiva con il salario accessorio percepito dalle altre figure dirigenziali. E bisogna anche garantire la"."Occorre s, mandando ine non an 67. Quota 100 sarà abolita, quindi occorrerà trovare un nuovo sistema che sia in linea con l'Europa, non più 59 anni ma almeno 63".Pacifico ricorda poi che "occorre corrispondere, che durerà ancora 15-20 mesi". "Il virus - ricorda - sarà presente in tutti i posti di lavoro, sia pubblici che privati, ma ci sono lavori nel pubblico impiego relativi a servizi pubblici essenziali, come gli ospedali e le scuole. E' importante riaprire in presenza ed in sicurezza e quindi"."Sono piccole cose che però sono dei, dei segnali per, per costruire un'Italia più giusta", conclude il Presidente dell'Anief.