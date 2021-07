Buongiorno dalla Borsa 7 luglio 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Autogrill

Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,60%; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 14.786,36 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,96%, archiviando la giornata a 28.366,9 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,86%), archiviando le contrattazioni a 14.940 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. In luce, con un ampio progresso dello 0,74%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,50%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,46%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +3,33% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,25%.Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Germania, pari a -0,3%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Stamattina, in Italia, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.