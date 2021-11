Buongiorno dalla Borsa 19 novembre 2021 - [video]

Dow Jones

, chiudendo la giornata su 35.870,95 punti; al contrario, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,07% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.conclude in progresso dello 0,50%, archiviando la sessione a 29.745,9 punti. Ribasso per, in flessione dello 0,90%, termina le contrattazioni a 14.579,2 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,21%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,24%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,39%.Apprezzabile rialzo (+1,73%) a Milano per il comparto. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,24%.Tra ledi maggior peso, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Germania, dove il valore raggiunge 3,8% su base mensile, mentre si registrano 18,4% su base annuale. Stamattina sono in programma dall'Italia la pubblicazione del Fatturato industriale, e dall'Unione Europea quella delle Partite correnti Zona Euro.