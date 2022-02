Buongiorno dalla Borsa 24 febbraio 2022 - [video]

Dow Jones

, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,38%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 13.509,43 punti, ritracciando del 2,60%.Affonda sul mercato, che esibisce un -1,81% e chiude la seduta a 25.970,8 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,9%), archiviando le contrattazioni a 13.550 punti., in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,78%; scende, con un ribasso del 2,40%; lettera su, che registra un importante calo del 3,40%.Il settore, con il suo -5,32%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 6,32% sui valori precedenti.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, del PIL e delle Scorte di Petrolio.Domani è in programma il dato sul PIL della Germania.