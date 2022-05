Buongiorno dalla Borsa 13 maggio 2022 - [video]

Dow Jones

, che scende a 31.730,3 punti, con uno scarto percentuale dello 0,33%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 11.945,5 punti.Ottima performance per(+2,64%), che archivia la giornata a 26.427,7 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,13% e archivia gli scambi a 11.094,9 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,56%; si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,84%;avanza dello 0,73%.Apprezzabile rialzo (+2,50%) a Milano per il comparto. Brilla, che passa di mano con un aumento del 7,80%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 8,3%, e, dove il valore è 4,8%. Stamattina è in programma il dato sulla Produzione industriale dell'Unione Europea. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.