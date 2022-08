Il punto sulle commodities 29 agosto 2022 - [video]

petrolio

Grande settimana per il, che mette a segno un rialzo del 2,41%, rispetto ai valori precedenti. Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 90,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.Ribasso per la, che archivia la settimana mostrando una perdita del 5,20%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,791. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,905. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese.Balza in avanti il, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,82%. Le implicazioni di medio periodo delconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test della resistenza individuata a 9,65.Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,72%. Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 801,07. Possibile una discesa fino al bottom 773,41. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 7,33%. Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 684,07. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista.Effervescente la, che archivia la settimana con una performance decisamente positiva del 7,95%. Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.637,08. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 1.720,58.Performance infelice per l', che chiude la settimana con una leggera perdita dello 0,58%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 1.728,77. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.